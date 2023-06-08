Şanlıurfa'da devrilen sepetli motosikletteki 6 kişi yaralandı

2 can kaybı, 1 kayıp var! Kastamonu için taşkın alarmı! Birçok kenti sel vurdu!

İş yerleri için kira zam oranı belli oldu

'Biraz sabır ve zamana ihtiyacımız var'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde sepetli motosikletin şarampole devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

Zahir Bilal yönetimindeki 27 MA 4117 plakalı sepetli motosiklet, Şanlıurfa-Diyarbakır kara yolunun 45. kilometresinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Sürücü ile yanında bulunan 5 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Hilvan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.