Şanlıurfa'da jandarma KADES uygulamasını anlattı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde "1000 fikir 1000" proje kapsamında Kadın Destek Uygulamasını (KADES) anlatıldı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Şanlıurfa Valiliğince başlatılan "1000 fikir 1000" proje kapsamında, Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Amirliği ekipleri, vatandaşları KADES hakkında bilgilendirdi.
Jandarma ekipleri ilçede KADES uygulamasıyla ilgili afiş ve broşürleri dağıtarak kadınları evlerinde ve tarlada ziyaret ederek uygulamayı anlattı.
Kadınlarla sohbet eden jandarma ekipleri, talepleri de dinledi.