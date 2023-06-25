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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gaziantep ve Şanlıurfa'da turizmciler çifte bayram yaşayacak

AA

Gaziantep ve Şanlıurfa'da turizmciler çifte bayram yaşayacak

GAZİANTEP/ŞANLIURFA (AA) - MÜSLÜM ETGÜ/ KEMAL KARAGÖZ - Güneydoğu'nun kültür ve gastronomi alanının önde gelen kentlerinden Gaziantep ve Şanlıurfa'da, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde turizm hareketliliği yaşanacak.

Kurban Bayramı tatilini değerlendirmek isteyenler, tarihi ve kültürel değerlerinin yanı sıra damaklarda unutulmaz tatlar bırakan yöresel lezzetleriyle dikkati çeken Gaziantep'i tercih ediyor.

Doluluk oranı yüzde 60'a ulaşan Gaziantep'teki turistik işletmeler ise ağırlayacakları misafirleri için hazırlıklarını sürdürüyor.

UNESCO'nun gastronomi dalında "Yaratıcı Şehirler Ağı"na dahil ettiği Gaziantep'te, müzelerin yanı sıra Rumkale, Bakırcılar Çarşısı, Elmacı Pazarı, Gaziantep Kalesi ve hayvanat bahçesi gibi çok sayıda gezilecek turistik alan bulunuyor.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) GAP Bölge Temsil Kurulu Başkanı İbrahim Halil Kılınç, AA muhabirine, bölgedeki acentelerin hepsinin turizme hizmet ettiğini söyledi.

Kılınç, şöyle konuştu:

"Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olması ile birlikte bu durum acentelerin yararına oldu. Özellikle Gaziantep'teki otellerin doluluk oranı yüzde 30'tan yüzde 60'lara yükseldi. Kültür turu adı altında Gaziantep başta olmak üzere Şanlıurfa ve Mardin bölgesine GAP turu organize etmekteyiz. Şu anda doluluk oranı gayet iyi. Bayramda acentelerimiz bir nebze de olsa iş yapacaklar."

Yerli ve yabancı turistlerin Halfeti ve Rumkale gibi tekne turlarını da tercih ettiğini belirten Kılınç, "Özellikle Rumkale'de cam terasını gezmeye gelen çok sayıda turist var. Turistler, Gaziantep ve Şanlıurfa'nın dışında Diyarbakır ve Mardin'i de gezerek turlarını tamamlıyor. Bayramdan önce rezervasyonlar alınmıştı fakat deprem sonrasında otellerin gerçek hasar tespitlerinin yapılmasıyla otellerimiz dolmaya başladı. Bayramdan sonra da gerekli reklamları yapıp istikrarın sürmesini istiyoruz." diye konuştu.

Kılınç, GAP Bölgesi'ne İstanbul ve Ege Bölgesi'nden turist gelirken yurt dışından da Almanya ve Hollanda'dan yoğun talep olduğunu sözlerine ekledi.

Kebapçı ustası Mehmet Yılmaz ise yerli ve yabancı turistleri 9 günlük Kurban Bayramı dolayısıyla gastronomi kenti Gaziantep'e kebap yemeye beklediklerini ifade etti.

- Şanlıurfa

Kültür ve inanç turizminin bir arada sunulduğu Şanlıurfa'da ise Hazreti İbrahim'in doğduğu ve ateşe atıldığı yer olarak rivayet edilen Balıklıgöl, "tarihin sıfır noktası" diye nitelendirilen UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Göbeklitepe, Karahantepe, konik kubbeli evleriyle bilinen tarihi Harran ilçesi ve doğal güzellikleriyle dikkati çeken Halfeti, misafirlerin en çok ilgi gösterdiği yerlerin başında geliyor.

- "Gelin, şu 9 günlük güzel tatili burada değerlendirin"

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, 9 günlük bayram tatilinin kenti görmek isteyenler için bir fırsat olduğunu söyledi.

Şanlıurfa'nın kültür ve gastronomi turizmi için çok iyi bir merkez olduğunu belirten Beyazgül, şöyle konuştu:

"Tarihi sokaklarında gezip, tarihi yaşamamız, tarihin 100-200 yıl öncesine dönmemiz mümkün olan bir şehir ve yine sıra gecelerimiz eşliğinde müzik dinleyeceğimiz bir şehir. Zaten sıra gecesi ve çiğ köfte Türkiye'de meşhur. Artık bunlar sofralarımızın vazgeçilmezi haline gelmiş. Eğer bir müzik eşliğinde tarihi bir mekanda güzel bir lezzetle tanışmak, buluşmak istiyorsanız bunun adresi Şanlıurfa. Yine bizim tarihimiz nereden başlamış? İlk insan nasıl yaşamış? O bizim bildiğimiz ilk insan mı? Farklı bir insan mı? Tarihin ilk noktasından itibaren insanlığı tanımak istiyorsa insan yine Şanlıurfa'ya gelecek. Şanlıurfa'daki buluşlar şunu gösteriyor; insanlar bir gün bunları görmek için benim atalarım, dedelerim nasıl yaşadı? Bu peygamberler neler yaptı? Bunu anlamak için Şanlıurfa'ya gelecekler. Bir an önce gelin şu 9 günlük güzel tatili burada değerlendirin."

Turist Rehberleri Odaları Birliği Denetim Kurulu Başkanı Müslüm Çoban ise bayram tatilinin 9 gün olarak ilan edilmesinin özellikle turizmciler ve tatil planı yapanlar arasında büyük sevinçle karşılandığını belirtti.

Şanlıurfa'da ve bölgede bayram tatili yoğunluğundan dolayı şu anda rezervasyonlarda hareketlilik yaşandığını aktaran Çoban, "Hem oteller hem turizm acenteleri hem de turist rehberlerinde bayram yoğunluğu yaşanıyor. Hazreti İbrahim'in doğduğu şehir olan ateşe atıldığı nokta olan Balıklıgöl'ün Şanlıurfa'da olmasından dolayı da ekstra bir talep oluyor. O bakımdan Kurban Bayramı'nda Şanlıurfamızda ve bölgemizde yoğunluk bekliyoruz." diye konuştu.

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