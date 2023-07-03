Şanlıurfa'da arazi anlaşmazlığı kavgasında 1 kişi öldü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada, 1 kişi hayatını kaybetti.

Kırsal Seyitören Mahallesi'nde, Köprübaşı ve Demir ailelerinin fertleri arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada 53 yaşındaki Kadir Demir, silahla vurularak ağır yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla Bozova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Demir, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.