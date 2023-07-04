Şanlıurfa'da devrilen traktördeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Adalıları 'bu kadar da olmaz' dedirtti

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ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

A.A. (14) yönetimindeki 63 T 748 plakalı traktör, Bozova ilçesi kırsalındaki Ortepe Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada, sürücü ile araçtaki İbrahim Aslan (21) yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Sağlık görevlilerince hastaneye kaldırıldı.

Sürücü A.A, Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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