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        Şanlıurfalı kadın 43 yıl sonra nüfus cüzdanı sahibi oldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.08.2023 - 18:25
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        Şanlıurfalı kadın 43 yıl sonra nüfus cüzdanı sahibi oldu
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        ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Hilvan Kaymakamı Coşkun Doğan, ilçede vatandaşlık haklarından nüfus cüzdanı olmadığı için yararlanamayan Şaha Kuran'a 43 yıl sonra kimlik kartı çıkartılmasını sağladı.

        Çiftçi bir ailenin kızı olarak 1980 yılında doğan Şaha Kuran'a aradan geçen yıllarda bir türlü nüfus cüzdanı çıkarılamadı.

        Hilvan Kaymakamı Coşkun Doğan durumundan haberdar olduğu Kuran'ın nüfus cüzdanına kavuşturulması için başta İlçe Nüfus Müdürlüğü ve diğer ilgili birimlere tek tek talimat vererek, 5 ay süren prosedürü adım adım takip etti.

        Gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından kaymakamlığa davet edilen Kuran'ın nüfus cüzdanı Kaymakam Coşkun Doğan ve İlçe Nüfus Müdiresi Mahide Öztürk tarafından verildi.

        Kimliğine kavuşmanın sevincini yaşadığını dile getiren Kuran, "Daha önce de Türk vatandaşı olabilmek için nüfus müdürlüklerine başvuruda bulundum ancak mevsimlik tarım işçisi olarak çalıştığım için bir türlü gereken işlemlerin tamamını takip edemedim. Allah kaymakamımızdan da devletimizden de razı olsun. Benim için kaymakamımız gerçekten çok uğraştı. Hakikaten bunca yıl sonra nüfus cüzdanı çıkarmak çok zor bir işmiş. Asla pes etmeden adım adım işlemlerimi takip eden Kaymakamımıza çok teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

        Kaymakam Coşkun Doğan ise sadece görevini yapmaya çalıştığını söyledi.

        Her vatandaşın sorununu çözmek için çaba gösterdiğini belirten Doğan, "Daha önce kimliksiz oluşu nedeniyle yardımcı olamadığımız hemşerimizin bundan böyle işlemleri rahat bir şekilde yapılabilecek. Makamlar, vatandaşa yardımcı olmak için bir araçtır. Ne mutlu bana ki bir insanın 43 yıldır yaşadığı bir sorunu makamımın verdiği yetki ve sorumlulukla çözdüm. Sorunun çözümünde destek sunan herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

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