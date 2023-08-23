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        Şanlıurfa'da kuduz tedavisi gören yabancı uyruklu kişi hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.08.2023 - 16:34 Güncelleme: 23.08.2023 - 16:34
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        Şanlıurfa'da kuduz tedavisi gören yabancı uyruklu kişi hayatını kaybetti
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        ŞANLIURFA (AA) - Suriye'nin Tel Abyad kentinden kuduz şüphesiyle Şanlıurfa'ya sevk edilen yabancı uyruklu kişi hayatını kaybetti.

        Tel Abyad'da, bir süre önce sahipsiz köpeğin ısırmasının ardından kuduz şüphesiyle hastanede tedavi gören Suriyeli Hasan Halil (30), 18 Ağustos'ta Akçakale Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

        Buradaki tedavisinin ardından Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Halil kurtarılamadı.

        Hasan Halil'in cenazesi, Tel Abyad'a gönderildi.​​​​​​​

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