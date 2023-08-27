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        Şanlıurfa Valisi Şıldak'ın ziyaretleri

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2023 - 11:27 Güncelleme: 27.08.2023 - 11:27
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        Şanlıurfa Valisi Şıldak'ın ziyaretleri
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        ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Halfeti ile Birecik ilçelerinde incelemede bulundu.

        Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Göbeklitepe'yi ziyaret eden Vali Şıldak, İl Kültür ve Turizm Müdürü Aydın Aslan ile Taş Tepeler Kazı Başkanı Prof. Dr. Necmi Karul'dan çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

        Birecik ilçesine geçen Vali Şıldak, fıstık bahçesi ve Kelaynak Tanıtım Merkezi’ni ziyaret etti.

        Birecik Kaymakamı Kadir Duman'dan çalışmalar hakkında bilgi alan Şıldak, Türkiye'de en yüksek fıstık rekoltesinin Şanlıurfa'da yapıldığını belirterek, fıstığın Şanlıurfa ile özdeşleştiğini dile getirdi.

        Fıstık ağaçlarını inceleyen ve üretim süreci hakkında bilgi alan Vali Şıldak, bahçede çalışan işçilerle fotoğraf çektirdi.

        Birecik'in ardından Halfeti'ye geçen Şıldak, Kaymakam Zikrullah Erdoğan ile birlikte ilçedeki ahşap oymacılığı yapan bir dükkanı ziyaret ederek buradaki ürünleri inceledi.

        Daha sonra tekne turuyla Rumkale ve batık minareyi ziyaret eden Vali Şıldak, Karagül serasında yetiştirilen karagülleri inceledi.

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