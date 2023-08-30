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        Şanlıurfa ve Mardin'deki bereketli topraklar Fırat'ın suyuyla buluştu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2023 - 11:08 Güncelleme: 30.08.2023 - 11:14
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        Şanlıurfa ve Mardin'deki bereketli topraklar Fırat'ın suyuyla buluştu
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        ŞANLIURFA (AA) - YASİN DİKME - Atatürk Barajı'ndan alınan Fırat'ın suyunu Şanlıurfa'dan Mardin'e taşıyan 221 kilometrelik Mardin-Ceylanpınar ana kanalıyla 70 bin futbol sahası büyüklüğündeki tarım arazisi suya kavuştu.

        Tarım ve Orman Bakanlığı öncülüğünde yürütülen Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) kapsamında Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce yapılan çalışmalarla 221 kilometre uzunluğundaki Mardin-Ceylanpınar ana kanalı Şanlıurfa ve Mardin'deki bereketli topaklara "can" veriyor.

        Tarım arazilerini suya kavuşturan ana kanalda depolama tesisi ve şebeke çalışmaları ise devam ediyor.

        DSİ 15. Bölge Müdürü Ali Naci Kösalı, AA muhabirine, Türkiye ve Avrupa'nın en büyüğü olan Atatürk Barajı'nın sulama, içme suyu ve enerji amaçlı kullanıldığını söyledi.

        Kösalı, GAP Aşağı Fırat 2. Kısım etabı kapsamında inşa edilen Mardin-Ceylanpınar ana kanalının dünyanın en uzun sulama tünelleri arasında yer alan Şanlıurfa tünelleri vasıtasıyla aldığı suyu Şanlıurfa ve Mardin'in verimli topraklarına ulaştırdığını ifade etti.

        Mardin-Ceylanpınar ana kanalının 4 etapta inşa edildiğini dile getiren Kösalı, şu bilgileri verdi:

        "Yaklaşık 2 milyar liraya mal olan Mardin-Ceylanpınar ana kanalı 2019'da işletmeye alındı. Ana kanal, güneyde Türkiye-Suriye sınırı, doğuda Nusaybin Çağ Çağ Sulama sahası, batıda Tek Tek Dağları, kuzeyde ise Eyyüb Nebi Deresi'nden Nusaybin'e kadar uzanan tepeler ile sınırlanan proje sahası sulanmasını sağlayacak. Bu alana ek olarak Şanlıurfa'nın doğusundaki Yukarı Harran ve Harran ana kanalı arasında kalan kısmı da Mardin-Ceylanpınar ana kanalı vasıtasıyla sulanacak."

        - "Nehir gibi akıyor"

        Mardin-Ceylanpınar ana kanalında GAP eylem planlaması çerçevesinde çalışmaların devam ettiğini aktaran Kösalı, şöyle konuştu:

        "Ana kanalımız büyük bir nehir uzunluğunda. Süveyş Kanalı'nda daha uzun, Panama kanalından kat kat daha uzun ve hacim olarak baktığımızda gerçekten devasa bir nehir boyutunda. Bununla birlikte Atatürk Barajı'nda depoladığımız suyu, Şanlıurfa-Mardin illerine iletiyoruz. Atatürk Barajı suyunu Şanlıurfa ve Mardin'in verimli arazileriyle buluşturan Mardin-Ceylanpınar ana kanalı 221 kilometrelik uzunluğuyla adeta bir nehir gibi akıyor.

        Ana kanal sayesinde Şanlıurfa'nın Akçakale, Harran, Ceylanpınar, Viranşehir ilçeleri ile Mardin'in Kızıltepe, Derik, Nusaybin ilçelerindeki 249 bin 43 hektar alanın sulanması sağlanacak. Ana kanal, barajdan aldığı suyu sulama mevsimi dışında kanal sonunda bulunan pompa istasyonuyla Mardin depolamasına iletecek. Halen inşaatı devam eden Mardin depolaması 250 milyon metreküp su biriktirme kapasitesine sahip olacak. Şu anda 70 bin futbol sahası ölçülerine denk 50 bin 261 hektarlık kısım sulanıyor. Mardin depolanmasında sulama mevsimi dışında depolanan sular, sulama sezonunda yaklaşık 83 bin 500 hektar sahanın sulanması maksadıyla kullanılacak. Mardin-Ceylanpınar ana kanalı bu sahanın da sulanmasını sağlamış olacak."

        Kösalı, sulanan alanların genişlemesiyle bölgede ürün çeşitliliğinin arttığını ve çiftçinin yıl içinde iki ürün yetiştirme imkanına kavuştuğunu ifade etti.

        - "Çiftçi rahatlayacak, üretim artacak"

        Mardin'in Kızıltepe ilçesindeki Hububat Ticaret Merkezi Başkanı Mehmet Şerif Öter, GAP'ın bölge için elzem ve ülke için büyük bir zenginlik kaynağı olduğunu söyledi.

        Son yıllarda iklim değişikliğinden dolayı üreticilerin su sıkıntısı yaşadığını, Mardin-Ceylanpınar ana kanalının tamamlanmasıyla çiftçilerin rahatlayacağını aktaran Öter, "Sulama kanalları sayesinde elektrik tüketimi azalacak. Çiftçi rahatlayacak, üretim artacak." dedi.

        Kızıltepe ilçesinde çiftçilik yapan Remzi Tekin, yaz aylarında kavurucu sıcaklar yüzünden su sıkıntısı çektiklerini, projenin tamamlanmasıyla üreticilerin rahatlayacağını dile getirdi.

        Çiftçilerden Veysi Dalmış da sulama kanalları vasıtasıyla bölgenin tarım yönünden çok zengin kapasiteye sahip olacağını anlatarak, "GAP'ın, ülke ekonomisine ciddi katkısı olur. Şu anda biz 600-700 metreden su çekiyoruz. Mezopotamya Ovası'nı suyla şenlendirirsek dışarıdan getirecek hiçbir şeye ihtiyacımız kalmayacak. Bir an önce sulama kanallarının tamamlanmasını istiyoruz." diye konuştu.

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