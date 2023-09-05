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        Şanlıurfa'da 20 kilo 830 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

        Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonda 20 kilo 830 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 5 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.09.2023 - 14:09 Güncelleme: 05.09.2023 - 14:09
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        Şanlıurfa'da 20 kilo 830 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
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        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin uyuşturucu kullanımı ve satışıyla mücadele çalışmaları sürüyor.

        Bu kapsamda ekipler, kentte bazı adreslere düzenlendiği operasyonlarda 20 kilo 830 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

        Operasyonlarda 5 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüpheliler, cezaevine gönderildi.

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