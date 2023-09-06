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        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı

        Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.09.2023 - 18:30 Güncelleme: 06.09.2023 - 18:30
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        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı
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        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçe kırsalında uyuşturucu satıldığı bilgisi aldı.

        Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, 2 kilo 540 gram kubar esrar ile hassas terazi ele geçirdi.

        Gözaltına alınan M.Ç. sorgulanmak üzere karakola götürüldü.

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