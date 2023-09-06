Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı
Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı.
Giriş: 06.09.2023 - 18:30 Güncelleme: 06.09.2023 - 18:30
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçe kırsalında uyuşturucu satıldığı bilgisi aldı.
Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, 2 kilo 540 gram kubar esrar ile hassas terazi ele geçirdi.
Gözaltına alınan M.Ç. sorgulanmak üzere karakola götürüldü.