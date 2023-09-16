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        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu

        Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde 160 kök Hint keneviri ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.09.2023 - 18:16 Güncelleme: 16.09.2023 - 18:23
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        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu
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        Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde 160 kök Hint keneviri ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi ve Birecik İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Bağlarbaşı Mahallesi'nde Y.B. isimli kadına ait evin bahçesinde kenevir bitkisi olduğu tespit edildi.

        Bahçede yapılan aramada, 160 kök Hint keneviri bulundu.

        Y.B. gözaltına alındı.

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