Şanlıurfa'da mısır tarlasında 65 kilogram esrar ele geçirildi
Şanlıurfa'da mısır tarlasında çuvallarda 65 kilogram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Giriş: 17.09.2023 - 13:19 Güncelleme: 17.09.2023 - 13:19
Şanlıurfa'da mısır tarlasında çuvallarda 65 kilogram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hilvan ilçesi kırsalında uyuşturucu satıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, M.A'ya ait mısır tarlasında çuvallar içerisinde 65 kilogram kubar esrar ele geçirdi.
Ekipler olayla ilgili M.A. ile T.A'yı gözaltına aldı.