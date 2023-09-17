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        Türkiye'ye girmeye çalışan PKK'lı terörist Suriye sınırında yakalandı

        Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, Suriye'den yurda girmeye çalışan terör örgütü PKK/PYD mensubu yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.09.2023 - 15:12 Güncelleme: 17.09.2023 - 15:12
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        Türkiye'ye girmeye çalışan PKK'lı terörist Suriye sınırında yakalandı
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        Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, Suriye'den yurda girmeye çalışan terör örgütü PKK/PYD mensubu yakalandı.

        Bir teröristin Suriye'den Türkiye'ye girme teşebbüsünde bulunacağına yönelik istihbarat üzerine sınır hattındaki önlemler artırıldı.

        Ekipler, terör örgütü PKK/PYD üyesi olduğu tespit edilen teröristi sınır hattında yakaladı.

        Terörist hakkında adli işlem başlatıldı.

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