Şanlıurfa'da devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
Giriş: 18.09.2023 - 15:25 Güncelleme: 18.09.2023 - 15:25
Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
İ.T. idaresindeki 63 KL 598 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Adıyaman kara yolunun Bozova ilçesi girişinde devrildi.
İhbar üzerine bölgeye, itfaiye ile 112 Acil Sağlık ekipleri yönlendirildi.
Kazada araçtaki 5 kişi yaralandı.
Yaralılar sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.