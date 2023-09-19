Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı traktörün sürücüsü öldü
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde otomobille çarpışan traktörün sürücü yaşamını yitirdi.
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde otomobille çarpışan traktörün sürücü yaşamını yitirdi.
Y. Ç. idaresindeki yabancı plakalı otomobil, Birecik Halfeti kara yolunun ilçe yakınında Mehmet Aslan (60) idaresindeki henüz plakası öğrenilemeyen traktöre arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle kullandığı traktörün tekerinin altında kalan sürücü Aslan, olay yerinde hayatını kaybetti.
Otomobil sürücüsü Y.Ç. gözaltına alındı.