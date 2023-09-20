Şanlıurfa'da üzüm geleneksel yöntemlerle çeşitli ürünlere dönüştürülüyor

Türkiye'nin önemli tarım kentlerinden Şanlıurfa'da bağ bozumunda toplanan üzümler, asırlardır geleneksel yöntemlerle pestil, kesme, pekmez ve cevizli sucuğa dönüştürülüyor.

Eylül ayının gelmesiyle Şanlıurfa'da kadın, erkek, çocuk herkesin katkıda bulunarak sabahın erken saatlerinde topladıkları "Azezi, Çiloreş, Tahannebi, Hatunparmağı, Oğlan Karası" çeşidi üzümler, traktörlerle şıra alanına taşınıyor.

Burada yıkanan üzümler, çuvallara doldurulduktan sonra taş havuzlarda yöreye özgü beyaz toprakla birlikte geleneksel yöntemlerle eziliyor.

Bu şekilde elde edilen ve süzülen üzüm suyu, büyük bakır kazanlarda ve bağlarda toplanan asma odunu ateşinde kadınlar tarafından saatlerce kaynatılıyor.

Çeşitli işlemlerden geçirilen şıra, kaynatılıp pekmez haline getirildikten sonra soğumaya bırakılıyor. Şıra, soğutulduktan sonra un ve mısır nişastası katılarak elde edilen bulamaç, kepçeler yardımıyla bezler üzerine çeşitli kalınlıklarda yayılarak güneşte kurumaya bırakılıyor. Günlerce güneşin altında bekletilerek pestile dönüşen ürünler, yırtılmaması için dikkatli bir şekilde bezlerden ayrılarak serin bir ortama alınıyor. Sucuk ise ceviz ve fıstıkların ince bir ipe dizilerek pekmeze batırılıp kurutulmasıyla elde ediliyor.

Hilvan ilçesine bağlı Ovacık (Hasenik) Mahallesi'nde yaşayan 57 yaşındaki Nuran Okalı, AA muhabirine, eylül ayının gelmesiyle kış hazırlığı kapsamında bölgede tatlı bir telaş yaşandığını söyledi.

Üzümleri atalarından öğrendikleri geleneksel yöntemlerle çeşitli şifalı lezzetlere dönüştürdüklerini anlatan Okalı, "Eylül ayı ile bölgede bağ bozumu zamanı. Bizim Ovacık Mahallesi pekmezi ve şırasıyla ünlüdür. Burada herkesin bir bağı var. Burada asırlardır bağlar var. Buranın toprağı bağ ve üzüm için çok iyi. Bizler de bu mirasa sahip çıkıyoruz. Üzümlerimiz, pekmezimiz, pestilimiz çok temiz. Yörede buranın ürünü gibisi yok." dedi.

55 yaşındaki Mehmet Şıbak da küçüklüğünden beri babasıyla üzüm yetiştirdiğini belirtti.

Yörede "azezi" üzümün çoğunlukta olduğunu ifade eden Şıbak, "Yaptığımız ürünlere talep çok. İstanbul, Ankara, İzmir, Manisa'ya gönderiyoruz. Bunun yanında Katar, Almanya ve Rusya'ya gönderdiğimiz ürünler de oluyor." bilgisini verdi.

- Coğrafi işaret başvurusu yapıldı

Hilvan Yerel Eylem Grubu Koordinatörü Yusuf Yavuz ise bölgede tarımın gelişimi için çiftçilere her türlü desteği sunmaya çalıştıklarını ifade etti.

Çiftçilere ekipman desteği yanında eğitimler de verdiklerini aktaran Yavuz, " Hasenik Mahallesi pekmezi, pestili, çekçeği, kesmesi ve sucuklarıyla ön plana çıkmış bir yerimiz. Buranın kendisine özgü üzümüyle yapılan ürünler, çok lezzetli ve doğal. Bunun için ürünlere talep çok. Bizler de Hasenik ürünlerinin tanıtımı için çeşitli etkinlikler düzenliyoruz. Mahallemizde 3 yıldır Hasenik Bağbozumu Festivali düzenliyoruz. Ürünlerin tescilli için 2 yıl önce başvurumuz yaptık. Başvurumuzun yakın zamanda sonuçlanacağını düşünüyoruz." diye konuştu.