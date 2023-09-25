Şanlıurfa Valisi Şıldak Hilvan ilçesinde temaslarda bulundu

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Hilvan ilçesinde incelemelerde bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre Şıldak ilçe merkezindeki bir kıraathanede vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet etti.

Vatandaşlardan gelen talepleri dinleyen Şıldak, sorunların çözümü için kurum amirleriyle görüştü.

Biber hasadına katılan Şıldak, tarladaki işçilerle de görüştü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şıldak, ilçe gezilerine devam ettiğini belirterek "İlçe merkezinde çarşı esnafına uğradık. Vatandaşlarımızla bir araya gelerek onların taleplerini dinliyoruz. İnşallah Hilvan ilçemizle birlikte Şanlıurfa'mızı el birliği ile daha ileriye taşıyacağız." ifadelerine yer verdi.