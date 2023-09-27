Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen çocuk boğuldu

        Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde sulama kanalına düşen çocuk boğuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2023 - 00:41 Güncelleme: 27.09.2023 - 00:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen çocuk boğuldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde sulama kanalına düşen çocuk boğuldu.

        İlçenin Küplüce Mahallesi'nden geçen sulama kanalının yakınında oynayan 3 yaşındaki Miraç Güneş, dengesini kaybederek kanala düştü.

        Çevredekilerin kurtarmaya çalıştığı çocuk, kısa süre sonra suda kayboldu.

        Çocuğun cesedi, yaklaşık yarım saat sonra yakınları tarafından bulundu.

        Ceset, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İstanbul'da zehir tacirlerine darbe
        İstanbul'da zehir tacirlerine darbe
        Cimbom Icardi'yle kazandı
        Cimbom Icardi'yle kazandı
        Dehşetin sırrı çözüldü
        Dehşetin sırrı çözüldü
        Kerem pas verdi, Icardi kaçırdı!
        Kerem pas verdi, Icardi kaçırdı!
        Borsada iyimserlik sürecek mi?
        Borsada iyimserlik sürecek mi?
        Futbolcular yeşile boyandı!
        Futbolcular yeşile boyandı!
        Ayasofya'da kırılan kapıyla ilgili dava açıldı!
        Ayasofya'da kırılan kapıyla ilgili dava açıldı!
        Yine sahnedeler!
        Yine sahnedeler!
        ABD'den Amazon'a 'haksız rekabet' davası
        ABD'den Amazon'a 'haksız rekabet' davası
        12 yıllık cinayet sorguda çözüldü! Öldürüp uçurumdan attılar
        12 yıllık cinayet sorguda çözüldü! Öldürüp uçurumdan attılar
        Büyükekşi, Süper Kupa için tarih verdi
        Büyükekşi, Süper Kupa için tarih verdi
        Rusya: ABD Suriye'de petrol kaçakçılığı yapıyor
        Rusya: ABD Suriye'de petrol kaçakçılığı yapıyor
        Arda Güler'den yine kötü haber!
        Arda Güler'den yine kötü haber!
        Adıyaman'da keşfedildi! Askeri helikopterle taşındı
        Adıyaman'da keşfedildi! Askeri helikopterle taşındı
        Sanayinin şampiyonları belli oldu
        Sanayinin şampiyonları belli oldu
        Barry satışa çıkıyor... Dudak uçuklatan rakam!
        Barry satışa çıkıyor... Dudak uçuklatan rakam!
        'Yarım ev' görenleri hayrete düşürdü!
        'Yarım ev' görenleri hayrete düşürdü!
        BES'te birikimin yarısı çekme hakkı
        BES'te birikimin yarısı çekme hakkı
        Müjde! O hastalık nedeniyle sesinizi kaybetmeyebilirsiniz
        Müjde! O hastalık nedeniyle sesinizi kaybetmeyebilirsiniz

        Benzer Haberler

        Şanlıurfa'da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
        Şanlıurfa'da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
        Şanlıurfaspor'da teknik direktör Zafer Turan ile yollar ayrıldı
        Şanlıurfaspor'da teknik direktör Zafer Turan ile yollar ayrıldı
        Şanlıurfa'da, arazi kavgası: 1 ölü, 2 yaralı
        Şanlıurfa'da, arazi kavgası: 1 ölü, 2 yaralı
        Şanlıurfa'da silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        Şanlıurfa'da silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        Şanlıurfa'da seyir halindeki otomobil yandı
        Şanlıurfa'da seyir halindeki otomobil yandı
        YOLDA YÜRÜRKEN SİLAHLI SALDIRIDA HAYATINI KAYBETTİ
        YOLDA YÜRÜRKEN SİLAHLI SALDIRIDA HAYATINI KAYBETTİ