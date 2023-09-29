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        Şanlıurfa'da 897 deprem konutu aralıkta teslim edilecek

        MÜSLÜM ETGÜ - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Şanlıurfa'da, Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) temeli atılan 4 bin 469 kalıcı konuttan yapımında sona yaklaşılan 897'sinin aralıkta teslim edilmesi planlanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2023 - 11:06 Güncelleme: 29.09.2023 - 11:35
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        Şanlıurfa'da 897 deprem konutu aralıkta teslim edilecek
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        MÜSLÜM ETGÜ - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Şanlıurfa'da, Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) temeli atılan 4 bin 469 kalıcı konuttan yapımında sona yaklaşılan 897'sinin aralıkta teslim edilmesi planlanıyor.

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı tarafından depremlerden etkilenen 11 il arasında yer alan Şanlıurfa'da yapılması planlanan 16 bin 782 kalıcı konut ve köy evinden temeli atılan 4 bin 469 konutta çalışmalar sürüyor.

        Afetzedeler için merkez Eyyübiye ile Karaköprü ve Birecik ilçelerinde tünel kalıp sistemiyle 3+1 ve 2+1 olarak yapımı süren 897 konutun büyük kısmı tamamlandı.

        Aralık ayında depremzedelere teslim edilmesi planlanan konutların bulunduğu bölgelerde çocuk oyun alanları, yeşil alanlar, otopark, spor alanları ve dükkanlar da bulunuyor.

        - "Depremzedelerin güvenle oturabileceği şekilde tasarlandı"

        Vali Hasan Şıldık, AA muhabirine, kentte yaşanan deprem felaketinin yaralarını silmek, izlerini ortadan kaldırmak için tüm alanlardaki çalışmaların sürdüğünü söyledi.

        TOKİ tarafından Eyyübiye, Karaköprü ve Birecik ilçelerinde deprem konutlarının inşa çalışmalarının sürdüğünü ifade eden Şıldak, şöyle konuştu:

        "Bu kapsamda 4 bin 469 konutun yapımı sürmekte. Bunlardan inşallah Eyyübiye ve Birecik ilçemizdeki 897 konutumuzun aralık 2023'de tamamlanarak vatandaşlarımıza teslim edilmesini planlıyoruz. Diğer konutlarımızın da yapımı hızla devam etmekte. Bunlara ilave olarak da kırsal mahallelerimizde konut yapımına başladık. Kırsalda 223 konutumuzun inşası devam ediyor."

        TOKİ'de görevli uzman Melih Dilmaç ise Eyyübiye'de yapımı devam eden 19 bloklu 363 konutun yapım çalışmalarının sürdüğünü aktardı. Dilmaç, "Eyyübiye'deki yapımı süren alanımızda bir ticaret merkezimiz var. En yakın zamanda bu konutları hak sahiplerine teslim etmeyi hedefliyoruz, çalışmalarımız devam ediyor. Konutlarımız radye temel üzerine tünel kalıp sistemiyle zemin etütleri yapılarak depremzedelerin güvenle oturabileceği şekilde tasarlandı" diye konuştu.

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