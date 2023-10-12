Şanlıurfa'da otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı
Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Muhammed A'nın kullandığı 46 NL 674 plakalı motosiklet ile sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, Karaotlak Mahallesi yakınlarında çarpıştı.
Kazada motosiklet sürücüsü ile yanındaki Müslüm A. yaralandı.
Sağlık ekiplerince Halfeti Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, ilk müdahalenin ardından Şanlıurfa'ya sevk edildi.
Polis, kaza sonrası olay yerinden kaçan otomobil sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.