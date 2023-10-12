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        Şanlıurfa'da havaya ateş açan 2 şüpheli yakalandı

        Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde sünnet düğününde havaya rastgele ateş açan 2 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.10.2023 - 15:13 Güncelleme: 12.10.2023 - 15:50
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        Şanlıurfa'da havaya ateş açan 2 şüpheli yakalandı
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        Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde sünnet düğününde havaya rastgele ateş açan 2 şüpheli yakalandı.

        Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığının düğünlerde ve asker uğurlamalarında rastgele havaya ateş edilmesinin engellenmesi kapsamında çalışmaları sürüyor.

        Harran ilçesinde bir sünnet düğününe katılan ve rastgele havaya ateş açan şüpheli M.O. ve M.K.H. yakalandı.

        Zanlılardan 2 ruhsatsız tabanca ve 179 tabanca fişeği ele geçirilirken, 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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