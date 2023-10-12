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        Şanlıurfa'da dronla asayiş ve trafik denetimi yapıldı

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde jandarma ve emniyet ekiplerince dron ve dedektör köpeklerle yapılan denetimlerde 50 sürücüye cezai işlem uygulandı, 15 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.10.2023 - 19:38 Güncelleme: 12.10.2023 - 19:38
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        Şanlıurfa'da dronla asayiş ve trafik denetimi yapıldı
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        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde jandarma ve emniyet ekiplerince dron ve dedektör köpeklerle yapılan denetimlerde 50 sürücüye cezai işlem uygulandı, 15 kişi gözaltına alındı.

        Siverek İlçe Jandarma Komutanlığınca kent giriş ve çıkışlarında kurulan uygulama noktalarına gelen araçlar dedektör köpeklerle arandı.

        Dron ile gerçekleştirilen denetimlerde şerit ihlali, emniyet kemeri takmama ve kırmızı ışıkta geçme gibi trafik kurallarına uymayan sürücüler tespit edildi.

        Kural ihlali yaptığı belirlenen sürücüler, arama noktalarında durduruldu.

        Polis ekipleri ise şehir merkezinde denetim yaptı. Denetleme noktalarında durdurulan araçlar trafik yönünden incelenirken sürücülere de genel bilgi toplama (GBT) kontrolü yapıldı.

        17 noktada yapılan asayiş ve trafik denetimlerinde yaklaşık 4 bin kişinin sorgulaması yapıldı, 960 araç arandı. 50 sürücüye yaklaşık 40 bin lira cezai işlem uygulanırken çeşitli suçlardan aranan 15 şüpheli gözaltına alındı.

        Denetimlerde ayrıca 2 ruhsatsız tabanca ile şarjör ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

        Siverek Kaymakamı Musa Aydemir, ekiplerce oluşturulan denetleme noktalarını ziyaret ederek görevli jandarma ve polis ekipleriyle bir araya geldi.

        Aydemir, AA muhabirine, güvenliği daha üst seviyelere çıkarmak amacıyla denetimlerin yapıldığını söyledi.

        Kent genelinde 17 noktada denetimlerin gerçekleştirildiğini aktaran Aydemir, "Şehrimizin genel güvenliğini korumak adına emniyetimiz ve jandarmamızla tüm noktalarda hazırız. Tüm uygulama noktalarında çalışan güvenlik güçlerimize kolaylıklar diliyorum. Ayrıca bizleri anlayışla karşılayan tüm hemşehrilerimize de teşekkür ediyorum. Bölgemizin güvenliği için daima ayaktayız, vatandaşımızın huzuru için hep birlikte koordineli bir şekilde görevimizin başındayız. Son dönemlerde gerek vatandaşlarımızdan gerekse muhtarlarımızdan gelen talepleri dikkate aldık ve mevcut uygulamaları iki katına çıkarttık. " diye konuştu.

        Denetimlere İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Orçun Binay ile İlçe Emniyet Müdürü Ali Gökçe de katıldı.

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