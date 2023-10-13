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        Şanlıurfa'da otomobille çarpışan otobüsün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 14 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'da otomobille çarpışan yolcu otobüsünün petrol istasyonunda devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 14 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.10.2023 - 08:49 Güncelleme: 13.10.2023 - 08:49
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        Şanlıurfa'da otomobille çarpışan otobüsün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 14 kişi yaralandı
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        Şanlıurfa'da otomobille çarpışan yolcu otobüsünün petrol istasyonunda devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 14 kişi yaralandı.

        Sürücüsü henüz belirlenemeyen 34 RR 9423 plakalı yolcu otobüsü, Viranşehir kara yolunun 66. kilometresinde 34 BFD 059 plakalı otomobilli çarpışarak yol kenarında bulunan akaryakıt istasyonuna devrildi.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

        Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Şanlıurfa ve Viranşehir devlet hastanelerine kaldırıldı.

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