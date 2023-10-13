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        Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

        Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde, 3 tabanca, 4 av tüfeği ve 1720 fişek ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.10.2023 - 11:40 Güncelleme: 13.10.2023 - 11:40
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        Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
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        Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde, 3 tabanca, 4 av tüfeği ve 1720 fişek ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, silah ve mühimmat kaçakçılığına yönelik operasyon düzenledi.

        Belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 3 tabanca, 4 av tüfeği ve 1720 fişek ele geçirdi.

        Gözaltına alınan İ.A, M.A, S.A, İ.H.A. ve A.H. işlemleri için jandarmaya götürüldü.

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