Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde, 3 tabanca, 4 av tüfeği ve 1720 fişek ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.
Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde, 3 tabanca, 4 av tüfeği ve 1720 fişek ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, silah ve mühimmat kaçakçılığına yönelik operasyon düzenledi.
Belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 3 tabanca, 4 av tüfeği ve 1720 fişek ele geçirdi.
Gözaltına alınan İ.A, M.A, S.A, İ.H.A. ve A.H. işlemleri için jandarmaya götürüldü.