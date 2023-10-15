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        Hastalık sonucu hayatını kaybeden mahalle bekçisi son yolculuğuna uğurlandı

        Tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Çarşı ve Mahalle Bekçisi Mehmet İlçi (33) için, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.10.2023 - 11:35 Güncelleme: 15.10.2023 - 11:49
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        Hastalık sonucu hayatını kaybeden mahalle bekçisi son yolculuğuna uğurlandı
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        Tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Çarşı ve Mahalle Bekçisi Mehmet İlçi (33) için, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi.

        Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinde gördüğü tedavi sırasında hayatını kaybeden İlçi'nin cenazesi havayoluyla Şanlıurfa'ya getirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törende Çarşı ve Mahalle Bekçisi İlçi'nin öz geçmişi okundu, İl Müftüsü Ramazan Tolan tarafından dua edildi.

        Törene, İlçi'nin eşi, yakınları İl Emniyet Müdürü Erdem Bildirici, bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile polisler katıldı.

        Törenin ardından İlçi'nin naaşı, toprağa verilmek üzere Bozova ilçesine gönderildi.

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