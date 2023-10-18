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        Halfeti Belediye Başkanı Şeref Albayrak, yıkılan otelle ilgili açıklamada bulundu:

        Şanlıurfa'nın Halfeti Belediye Başkanı Şeref Albayrak, ilçenin tarihi dokusuna ve mimarisine aykırı bir şekilde yapılan otelin alınan mahkeme kararları sonrası yıkıldığını ve söz konusu yerin yeşil alan olarak vatandaşların kullanımına sunulacağını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2023 - 11:29 Güncelleme: 18.10.2023 - 11:34
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        Halfeti Belediye Başkanı Şeref Albayrak, yıkılan otelle ilgili açıklamada bulundu:
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        Şanlıurfa'nın Halfeti Belediye Başkanı Şeref Albayrak, ilçenin tarihi dokusuna ve mimarisine aykırı bir şekilde yapılan otelin alınan mahkeme kararları sonrası yıkıldığını ve söz konusu yerin yeşil alan olarak vatandaşların kullanımına sunulacağını bildirdi.

        Albayrak, belediye ekiplerince yıkımı yapılan otelle ilgili gazetecilere, süreç boyunca yapılan bütün işlemlerin resmi belgesinin bulunduğunu ifade etti.

        Yapının Halfeti'nin tarihi dokusuna, mimarisine ve yapılaşmasına aykırı olduğunu belirten Albayrak, şunları kaydetti:

        "Halfeti'nin bağrına hançer gibi saplanmış bu ucube otelden şu an itibariyle kurtulmuş bulunmaktayız. Şitamrat Otel'in belediyeye ait olan 22 dönümlük arsası 15.12.2012 tarihinde dönemin CHP'li Halfeti Belediyesi tarafından dönemin CHP İl Başkanı o Ahmet Öncel'e ait olan MİRBEY şirketiyle irtifak hakkı kurulmak suretiyle kiralama sözleşmesi imzalanmıştır. Halfeti Belediyesiyle 2012 yılında mevcut otel sahipleri arasında yapılan irtifak hakkı sözleşmesinin 9'uncu maddesi 'Bedelli irtifak hakkı taşınmazın üzerinde inşa edilecek yapı ve tesisler hak lehtarı plan tarafından plan ve projeye uygun olarak yerel dokuya uygun olarak yaptırılacaktır.' demektedir. Fakat Şitamrat Otel ne mimari projeye, ne imar durumuna uygun değildir. Aynı zamanda bu Halfeti'nin tarihi dokusuna, tarihi taş mimarisine, yaygın mimariye aykırı bulunmaktadır. Bu otel arsası 2012 yılında CHP yönetimindeki belediye tarafından mevcut CHP il başkanının sahibi olduğu bir şirkete burası 20 yıllığına verilmiştir. 2016'da HDP döneminde de otelin iskanı verilmiştir. Yani otelin mimari projeye ve imara uygun olduğu varsayılarak HDP tarafından hukuka uygunsuz bir şekilde iskan verilmiştir. Biz de 21.12.2020 tarihinde İmar Müdürlüğümüz tarafından imar kanuna 9 aykırılık tespit ederek yapı tatil zaptı düzenledik. Akabinde yapılan otel aynı zamanda kentsel sit alanında kaldığı için hem Şanlıurfa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu hem de Halfeti Belediyemizin yıkım kararıyla birlikte oteli arkada bulunan duruma getirmiş bulunmaktayız."

        Albayrak, o dönemde imzalanan sözleşme gereğinde kira dönemi bittiğinde belediyenin oteli alma zorunluluğu getirildiğini aktararak şöyle devam etti:

        "Piyasa değeri 66 milyon TL olan bu arazi mevcut şirkete aylık 250 TL'ye kiralanmıştır ve 20 yıl sonunda da, irtifak hakkının bitiminde de 14. madde gereğince Halfeti Belediyesine oteli alma zorunluluğu getirilmiştir. Yani yarın bu 20 yıl bitse bu oteli bayındırlık birim fiyatlarından belediye oteli almak zorundaydı. Yani 75-80 milyon lira Halfeti Belediyesini borçlandırıcı bir işlem yapmışlar. Halfeti Belediyesi olarak mevcut alanda bir yeşil alan projemiz var. Burada seyir alanları, insanların güzel zaman geçirebileceği güzel bir kafeterya alanı, rekreasyon alanları, 8 bin metrekare, içerisinde yeşil alanı oluşturan ilçemize güzel bir alan kazandıracağız. Bizler CHP ve HDP'nin tek bir kişiye peşkeş çektiği bu alanı tüm Halfetili hemşehrilerimizin ve turistlerimizin kullanımına sunacağız:"

        Otelin kendisi tarafından alındığı yönündeki iddiaların gerçek dışı olduğunu aktaran Albayrak, atılan iftiralarla ilgili de yasal sürecin başlatılacağını bildirdi.

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