Şanlıurfa'da kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
Şanlıurfa'da kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hafif yaralandı.
Şanlıurfa'da kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hafif yaralandı.
H.A.T. kontrolündeki 01 NH 781 plakalı otomobil ile E.T. yönetimindeki kereste yüklü 23 HC 769 plakalı kamyonet, Şanlıurfa-Suruç karayolu Evren Sanayi Sitesi mevkisinde çarpıştı.
Kazada devrilen kamyonetin sürücüsü hafif yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince kamyonet sürücüsünün ayakta tedavisi yapıldı.