Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonda yakalanan zanlı tutuklandı

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Bozova İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışma sonrası uyuşturucu olduğu belirlenen bir adrese operasyon düzenlendi.

Yapılan aramada, 3 gram esrar, 44 gram tütüne karıştırılmış esrar, 1 ruhsatsız tabanca ile bu silaha ait 6 mermi ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak gözaltına alınan zanlı, işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.