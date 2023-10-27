Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı.
Giriş: 27.10.2023 - 10:51 Güncelleme: 27.10.2023 - 10:51
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, uyuşturucu kullanımı ve satışıyla mücadele çalışmaları sürüyor.
Bu kapsamda ekiplerce düzenlenen operasyonda, 63 gram esrar, 38 gram eroin ele geçirildi.
Olayla ilgili olarak 3 şüpheli gözaltına alındı.