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        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

        Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2023 - 10:51 Güncelleme: 27.10.2023 - 10:51
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        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
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        Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, uyuşturucu kullanımı ve satışıyla mücadele çalışmaları sürüyor.

        Bu kapsamda ekiplerce düzenlenen operasyonda, 63 gram esrar, 38 gram eroin ele geçirildi.

        Olayla ilgili olarak 3 şüpheli gözaltına alındı.

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