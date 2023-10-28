Şanlıurfa'da öğrenciler Cumhuriyet'in 100. yılına özel koreografi yaptı
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde öğrenciler, Cumhuriyet'in 100. yılına özel koreografi hazırladı.
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde öğrenciler, Cumhuriyet'in 100. yılına özel koreografi hazırladı.
Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında, GAP Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından koreografi çalışması yapıldı.
Etkinlikte, okul bahçesinde Cumhuriyet'in 100. yılı anısına tasarlanan logo oluşturuldu.
Türk Bayrağı'nın da açıldığı koreografi, dron ile havadan görüntülendi.
GAP Anadolu Lisesi Bando Takımının da eşlik ettiği programa, ana sınıfı öğrencileri ve veliler de katıldı.