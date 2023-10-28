Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa'da öğrenciler Cumhuriyet'in 100. yılına özel koreografi yaptı

        Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde öğrenciler, Cumhuriyet'in 100. yılına özel koreografi hazırladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2023 - 17:29 Güncelleme: 28.10.2023 - 17:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şanlıurfa'da öğrenciler Cumhuriyet'in 100. yılına özel koreografi yaptı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde öğrenciler, Cumhuriyet'in 100. yılına özel koreografi hazırladı.

        Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında, GAP Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından koreografi çalışması yapıldı.

        Etkinlikte, okul bahçesinde Cumhuriyet'in 100. yılı anısına tasarlanan logo oluşturuldu.

        Türk Bayrağı'nın da açıldığı koreografi, dron ile havadan görüntülendi.

        GAP Anadolu Lisesi Bando Takımının da eşlik ettiği programa, ana sınıfı öğrencileri ve veliler de katıldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünyaya savaş suçlusu olarak ilan edeceğiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünyaya savaş suçlusu olarak ilan edeceğiz
        Büyük Filistin mitingi düzenlendi
        Büyük Filistin mitingi düzenlendi
        "Fırsatçılara ve fahiş fiyatlara geçit yok"
        "Fırsatçılara ve fahiş fiyatlara geçit yok"
        Galatasaray, Çaykur Rizespor'a konuk olacak
        Galatasaray, Çaykur Rizespor'a konuk olacak
        Daha 41 yaşındaydı! O anlar kamerada! Halı sahada ölüm!
        Daha 41 yaşındaydı! O anlar kamerada! Halı sahada ölüm!
        Fenerbahçe, Avrupa'nın dilinde
        Fenerbahçe, Avrupa'nın dilinde
        'Atatürk filmi çekemeyiz'
        'Atatürk filmi çekemeyiz'
        100. yıla özel hatıra parası
        100. yıla özel hatıra parası
        "İsrail bir tercih yapmak zorunda"
        "İsrail bir tercih yapmak zorunda"
        Türkiye'nin ilk ve tek köyü
        Türkiye'nin ilk ve tek köyü
        Asırlık Cumhuriyetimizin köşe taşları... Dr. Naim Babüroğlu anlattı... "Atatürk'ün mucizesidir Cumhuriyet"
        Asırlık Cumhuriyetimizin köşe taşları... Dr. Naim Babüroğlu anlattı... "Atatürk'ün mucizesidir Cumhuriyet"
        Cumhuriyet'in 100 yüzü
        Cumhuriyet'in 100 yüzü
        100 yılın Cumhuriyet ve Millî Mücadele filmleri
        100 yılın Cumhuriyet ve Millî Mücadele filmleri
        Kral Charles'tan Cumhuriyetin 100. yılı için kutlama mesajı
        Kral Charles'tan Cumhuriyetin 100. yılı için kutlama mesajı
        Büyükelçilerden 100. yıl mesajı
        Büyükelçilerden 100. yıl mesajı
        Cumhuriyetin 100. yılında kadın hakları
        Cumhuriyetin 100. yılında kadın hakları
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Villa inşaatında bir mezar daha bulundu
        Villa inşaatında bir mezar daha bulundu
        Gazze'de internet ve iletişim kesildi
        Gazze'de internet ve iletişim kesildi
        "Beton kalitesi çok düşük çıktı"
        "Beton kalitesi çok düşük çıktı"

        Benzer Haberler

        Şanlıurfa'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
        Şanlıurfa'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
        Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Beyazgül'den Cumhuriyet Bayramı mesaj...
        Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Beyazgül'den Cumhuriyet Bayramı mesaj...
        Şanlıurfa protokolünden Cumhuriyet Bayramı mesajları
        Şanlıurfa protokolünden Cumhuriyet Bayramı mesajları
        GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da bir esnaf tartıştığı zabıta memurunu bıçakla yara...
        GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da bir esnaf tartıştığı zabıta memurunu bıçakla yara...
        Şanlıurfa'da bir esnaf tartıştığı zabıta memurunu bıçakla yaraladı
        Şanlıurfa'da bir esnaf tartıştığı zabıta memurunu bıçakla yaraladı
        Şanlıurfa´da bayrak dağıtan zabıta amiri bıçaklandı (2)
        Şanlıurfa´da bayrak dağıtan zabıta amiri bıçaklandı (2)