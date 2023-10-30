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        Şanlıurfa'da elektrik denetimi yapan ekibe saldıran 7 kişi gözaltına alındı

        Şanlıurfa'da elektrik denetimi yapan ekibe saldıran 7 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2023 - 12:01 Güncelleme: 30.10.2023 - 12:01
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        Şanlıurfa'da elektrik denetimi yapan ekibe saldıran 7 kişi gözaltına alındı
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        Şanlıurfa'da elektrik denetimi yapan ekibe saldıran 7 kişi gözaltına alındı.

        Dicle Elektrik Dağıtım AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Haliliye ilçesi kırsalındaki İncirağacı ve Güvenli mahallelerinde 6 aboneye ait 13 milyon lirayı aşan elektrik borcunun ödenmemesi nedeniyle haciz kararı verilen 6 trafoya el koymak için bölgeye ekip yönlendirildi.

        Ekiplerle tartışan mahalleli, bir süre sonra taşla saldırmaya başladı. Bölgede hazır bulunan jandarma ekiplerinin müdahalesiyle sonlandırılan saldırıda 7 kişi gözaltına alındı.

        Elektrik ekiplerinin aynı bölgede dron ile yaptığı kontrollerde ise traktör römorklarına ve mısır tarlalarına gizlenen 13 kaçak trafo daha tespit edildi.

        El konulan 19 trafonun yaklaşık 3 bin nüfuslu bir ilçeyi aydınlatabilecek kapasiteye sahip olduğu bildirildi.

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