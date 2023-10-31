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        Şanlıurfa'da terör operasyonlarında 3 şüpheli yakalandı

        Şanlıurfa'da terör örgütü PKK/KCK ile FETÖ'ye yönelik operasyonlarda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2023 - 15:06 Güncelleme: 31.10.2023 - 15:15
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        Şanlıurfa'da terör operasyonlarında 3 şüpheli yakalandı
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        Şanlıurfa'da terör örgütü PKK/KCK ile FETÖ'ye yönelik operasyonlarda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince terör örgütlerinin faaliyetlerine yönelik çalışmalar sürüyor.

        Bu kapsamda ekiplerce, Karaköprü ve Suruç ilçelerinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda M.G, O.Y. ile H.D. gözaltına alındı.

        Zanlılar, işlemleri için jandarmaya götürüldü.

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