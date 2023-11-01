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        Şanlıurfa'da 35 kilogram esrar ele geçirildi

        Şanlıurfa'nın Siverek ve Harran ilçelerinde düzenlenen operasyonda 35 kilogram esrar ile 250 gram metamfetamin ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2023 - 08:56 Güncelleme: 01.11.2023 - 09:05
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        Şanlıurfa'da 35 kilogram esrar ele geçirildi
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        Şanlıurfa'nın Siverek ve Harran ilçelerinde düzenlenen operasyonda 35 kilogram esrar ile 250 gram metamfetamin ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında Siverek ilçesinde bir otobüs ve Harran ilçesindeki bir adreste uyuşturucu bulunduğu belirlendi.

        Ekiplerce otobüste ve adreste yapılan aramalarda, 35 kilogram esrar ile 250 gram metamfetamin ele geçirildi.

        Operasyonlarda 2 şüpheli gözaltına alındı.

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