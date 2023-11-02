Harran İlçe Emniyet Müdürü Hakan Yeter, öğrencilerle buluştu Harran ilçe Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Yeter, öğrencilerle bir araya geldi.

Harran ilçe Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Yeter, öğrencilerle bir araya geldi.

Cumhuriyetin 100. yılı kutlamaları kapsamında düzenlenen "Güvenlik birimleri öğrenci buluşması" kapsamında, Harran İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Yeter, misafir ettiği Harran İlkokulu öğrencileriyle bir süre sohbet ederek emniyet müdürlüğünü gezdirdi.

Müdür Yeter, ziyaretlerinden dolayı öğrencilere teşekkür ederek, derslerinde başarılar diledi.

Ziyarette keyifli vakit geçiren öğrenciler ise polislik mesleğiyle ilgili merak ettiklerini de sordu.