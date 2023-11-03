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        Şanlıurfa Valisi Şıldak, depremler sonrası başlatılan çalışmaları değerlendirdi

        Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, 13 ilçe kaymakamının katılımıyla düzenlenen toplantıda 6 Şubat depremleri sonrası başlatılan çalışmalarla ilgili süreci değerlendirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2023 - 10:38 Güncelleme: 03.11.2023 - 10:39
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        Şanlıurfa Valisi Şıldak, depremler sonrası başlatılan çalışmaları değerlendirdi
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        Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, 13 ilçe kaymakamının katılımıyla düzenlenen toplantıda 6 Şubat depremleri sonrası başlatılan çalışmalarla ilgili süreci değerlendirdi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Valilik Konferans Salonunda gerçekleştirilen toplantıda, Vali Hasan Şıldak il merkezi ve ilçelerde devam eden yıkım çalışmaları ile ilgili AFAD ile Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü yetkililerinden bilgi aldı.

        Hak sahiplikleri ve yapımı devam eden deprem konutlarının son durumunun da görüşüldüğü toplantıda konuşan Vali Şıldak, yaşanan depremlerin izlerinin silinmesi için tüm kurumların iş birliği içerisinde üzerlerine düşen görevleri yerine getirmesi gerektiğini belirtti.

        Çalışmaları yakından takip edeceğini ifade eden Vali Şıldak, kaymakamlardan da ilçelerinde aynı hassasiyeti göstermelerini istedi.

        Çalışmalarda önemli mesafe alındığını aktaran Şıldak, "Vatandaşlarımıza verdiğimiz sözleri yerine getirmek için sizlerden fedakârlık bekliyorum. Yapacağınız çalışmalar sonucunda, mağdur vatandaşlarımıza verdiğimiz sözleri yerine getirmiş olmanın huzurunu hep birlikte yaşayacağız. Ben şimdiden hepinize başarılar diliyorum." şeklinde konuştu.

        Toplantıya, vali yardımcıları Ahmet Fatih Sungur ve Erinç Demir ile kaymakamlar ve ilgili kurum temsilcileri katıldı.

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