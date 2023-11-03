Siverek'te servis sürücülerine eğitim verildi

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde okul servisi sürücülerine eğitim verildi.

Siverek İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğince kazalarda can kaybı ve yaralanmaların en aza indirgenmesi amacıyla 2023-2024 eğitim-öğretim yılında "okul yolunda her şey yolunda" sloganıyla çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda, Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri tarafından Mehmetçik İlkokulu konferans salonunda 310 okul servisi sürücüsüne eğitim verildi.

Eğitimlerde emniyet kemeri kullanmanın önemi ve dikkatli sürüş konularına dikkat çekildi.