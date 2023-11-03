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        Şanlıurfa'da 507 tabanca namlusu ele geçirildi

        Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonda 507 tabanca namlusu ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2023 - 19:08 Güncelleme: 03.11.2023 - 19:23
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        Şanlıurfa'da 507 tabanca namlusu ele geçirildi
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        Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonda 507 tabanca namlusu ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, silah ve mühimmat kaçakçılığına yönelik çalışmaları devam ediyor.

        Bu kapsamda belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, 507 tabanca namlusu ele geçirdi.

        Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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