Şanlıurfa'da 507 tabanca namlusu ele geçirildi
Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonda 507 tabanca namlusu ele geçirildi.
Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonda 507 tabanca namlusu ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, silah ve mühimmat kaçakçılığına yönelik çalışmaları devam ediyor.
Bu kapsamda belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, 507 tabanca namlusu ele geçirdi.
Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.
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