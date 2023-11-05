Ceylanpınar'da Filistin'e destek için kermes düzenlendi

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde Filistin halkına destek amacıyla Sivil Toplum Kuruluşları Platformu tarafından kermes düzenlendi.

Cumhuriyet Parkı'nda Filistin halkına destek amacıyla stant kuruldu.

Gönüllülerin hazırladığı yiyecek ve elbiseler Filistin halkına destek için satışa sunuldu.

Açılışa, Ceylanpınar Belediye Başkanı Feyyaz Soylu, AK Parti İlçe Başkanı Abdulcelil Doğantekin, HÜDA PAR İlçe Başkanı Adnan Sağlam ve vatandaş katıldı.

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