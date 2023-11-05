Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Türkiye'ye girmeye çalışan PKK'lı terörist Suriye sınırında yakalandı

        Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, Suriye'den yurda girmeye çalışan terör örgütü PKK/PYD mensubu yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2023 - 17:27 Güncelleme: 05.11.2023 - 17:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Türkiye'ye girmeye çalışan PKK'lı terörist Suriye sınırında yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, Suriye'den yurda girmeye çalışan terör örgütü PKK/PYD mensubu yakalandı.

        Bir teröristin Suriye'den Türkiye'ye girme teşebbüsünde bulunacağına yönelik istihbarat üzerine sınır hattındaki önlemler artırıldı.

        Ekipler, terör örgütü PKK/PYD üyesi olduğu tespit edilen teröristi sınır hattında yakaladı.

        Terörist hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Gazze'de öldürülen binlerce sivilden dokuzunun hikayesi
        Gazze'de öldürülen binlerce sivilden dokuzunun hikayesi
        İsrail yine mülteci kampını bombaladı
        İsrail yine mülteci kampını bombaladı
        Blinken'dan Batı Şeria'ya "sürpriz" ziyaret
        Blinken'dan Batı Şeria'ya "sürpriz" ziyaret
        "Türk futbolunun Susurluk'u!"
        "Türk futbolunun Susurluk'u!"
        Aydın'da sel faciası! 3 kişi hayatını kaybetti
        Aydın'da sel faciası! 3 kişi hayatını kaybetti
        İsrail kabinesinde kriz: O bakan uzaklaştırıldı
        İsrail kabinesinde kriz: O bakan uzaklaştırıldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP Kurultayı ile ilgili ilk yorum
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP Kurultayı ile ilgili ilk yorum
        Netanyahu'nun evinin önünde protesto
        Netanyahu'nun evinin önünde protesto
        CHP'de genel başkan seçildi, sıra Parti Meclisi seçiminde
        CHP'de genel başkan seçildi, sıra Parti Meclisi seçiminde
        Dilan ve Engin Polat tutuklandı
        Dilan ve Engin Polat tutuklandı
        CHP'nin yeni genel başkanı Özgür Özel
        CHP'nin yeni genel başkanı Özgür Özel
        "Mağlubiyet olur, 'Lider'siz olmaz"
        "Mağlubiyet olur, 'Lider'siz olmaz"
        Koltuğunu kaybeden genel başkan
        Koltuğunu kaybeden genel başkan
        "Derslik bir yenilgi"
        "Derslik bir yenilgi"
        Özgür Özel değişim isteyenlerle kazandı
        Özgür Özel değişim isteyenlerle kazandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Beşiktaş, Bitexen Antalyaspor'a konuk olacak
        Beşiktaş, Bitexen Antalyaspor'a konuk olacak
        Akciğer kanserinin 10 önemli sinyali!
        Akciğer kanserinin 10 önemli sinyali!
        'Küçük Besleme'nin 'Bilge'si artık akademisyen
        'Küçük Besleme'nin 'Bilge'si artık akademisyen
        Boğaz'ın incisi 50 yaşında
        Boğaz'ın incisi 50 yaşında

        Benzer Haberler

        Şanlıurfa'da 10 bin kişiye kuru fasulye ve pilav ikram edildi
        Şanlıurfa'da 10 bin kişiye kuru fasulye ve pilav ikram edildi
        Şanlıurfa'da muhtar cinayetine 5 tutuklama
        Şanlıurfa'da muhtar cinayetine 5 tutuklama
        Ceylanpınar'da Filistin'e destek için kermes düzenlendi
        Ceylanpınar'da Filistin'e destek için kermes düzenlendi
        Şanlıurfaspor, 9 maçtır kazanamıyor
        Şanlıurfaspor, 9 maçtır kazanamıyor
        Şanlıurfa'da çıkan bıçaklı kavgada 6 kişi yaralandı
        Şanlıurfa'da çıkan bıçaklı kavgada 6 kişi yaralandı
        Şanlıurfa'da aracında uyuşturucu yakalanan şüpheli tutuklandı
        Şanlıurfa'da aracında uyuşturucu yakalanan şüpheli tutuklandı