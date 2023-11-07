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        Birecik'te yapılan hayvan pazarında sona yaklaşıldı

        Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından Birecik ilçesinde 25 dönüm üzerinde yapımına başlanılan canlı hayvan pazarında çalışmalar sona gelindi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2023 - 12:32 Güncelleme: 07.11.2023 - 12:33
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        Birecik'te yapılan hayvan pazarında sona yaklaşıldı
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        Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından Birecik ilçesinde 25 dönüm üzerinde yapımına başlanılan canlı hayvan pazarında çalışmalar sona gelindi.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Daire Başkanlığı koordinasyonda Birecik ilçesinde yapımına başlanılan canlı hayvan pazarında çalışmalar devam ediyor.

        25 dönüm alanda kurulan hayvan pazarında, 3 bin 450 metrekare büyükbaş padoklar, 5 bin 150 metrekare 2 adet küçükbaş padoklar, idari bina, mescit ve veteriner odası yer alıyor.

        Ayrıca hayvan pazarında, hayvan alım satımının sağlıklı koşullarda gerçekleşmesi için gerekli imkanlar sağlanacak.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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