Şanlıurfa'da 3 kilogram skunk ele geçirildi
Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde bir otobüste 3 kilogram skunk ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.
Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde bir otobüste 3 kilogram skunk ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince narkotik suçlarla mücadele kapsamında Hilvan ilçesinde yapılan yol kontrol uygulamasında bir otobüs durduruldu.
Otobüsün bagajında narkotik köpeği "Dürbün"ün de desteğiyle yapılan aramada, bir çantada 3 kilogram skunk bulundu.
Gözaltına alınan M.Ç. jandarmaya götürüldü.
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