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        Şanlıurfa'da bir otomobilde 4 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

        Şanlıurfa'da bir otomobilin bagajında 4 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2023 - 16:07 Güncelleme: 07.11.2023 - 16:35
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        Şanlıurfa'da bir otomobilde 4 ruhsatsız tabanca ele geçirildi
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        Şanlıurfa'da bir otomobilin bagajında 4 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

        Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince ruhsatsız silahlanma ve silah kaçakçılığını önlemek amacıyla Harran ilçesinde yapılan yol arama faaliyetinde bir otomobil durduruldu.

        Yapılan aramada, otomobilin bagajına zulalanmış vaziyette 4 ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait 4 şarjör ele geçirildi.

        Sürücü şüpheli T.Ö. gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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