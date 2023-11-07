Birecik'teki kantin ve pansiyonlarda İsrail'e destek veren markalar boykot edilecek Birecik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, bünyesindeki kantin ve pansiyonlarda İsrail'i destekleyen markaların satışını durdurma kararı aldı.

Birecik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, bünyesindeki kantin ve pansiyonlarda İsrail'i destekleyen markaların satışını durdurma kararı aldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehdi Turgut, yazılı açıklamasında, Türkiye'nin mazlum ve zor durumda kalan milletlerin hamisi olduğunu göz önünde bulundurarak, Filistin'deki zulme karşı seslerini yükselttiklerini belirtti.

Turgut, bu karar çerçevesinde tüm okul kantini ve pansiyonlarda boykot edilen ürünlerin satın alınmayacağını ve satılmayacağını aktararak, "Bu kararın, Filistinli kardeşlerimize yardım etmek için bir adım olmasını umuyoruz. Zulme karşı birlikte mücadele edebiliriz." ifadelerini kullandı.​​​​​​​