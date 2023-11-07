Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa'da yakıt tankeri içerisinde 58 kilogram skunk ele geçirildi

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yakıt tankeri içerisinde 58 kilogram skunk ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2023 - 18:00 Güncelleme: 07.11.2023 - 18:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şanlıurfa'da yakıt tankeri içerisinde 58 kilogram skunk ele geçirildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yakıt tankeri içerisinde 58 kilogram skunk ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince narkotik suçlarla mücadele kapsamında ilçe girişindeki uygulama noktasında bir yakıt tankerini durdurdu. Ekiplerce yapılan aramada, 58 kilogram skunk ele geçirdi.

        Olayla ilgili araç sürücüsü gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Anne ve kızının öldüğü ilaçlama faciasında iddianame hazırlandı!
        Anne ve kızının öldüğü ilaçlama faciasında iddianame hazırlandı!
        Polat çiftinin muhasebecisinin ifadesi ortaya çıktı!
        Polat çiftinin muhasebecisinin ifadesi ortaya çıktı!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Sevindiren yağış tahmini!
        Sevindiren yağış tahmini!
        30 sayfalık ifadeye Habertürk ulaştı! Polat çiftinin avukatının ifadesi "Pes" dedirtti!
        30 sayfalık ifadeye Habertürk ulaştı! Polat çiftinin avukatının ifadesi "Pes" dedirtti!
        Token cihazlarını çalıp doktorların imzalarını ele geçirdiler!
        Token cihazlarını çalıp doktorların imzalarını ele geçirdiler!
        Süper Lig'de şampiyonluk oranları açıklandı!
        Süper Lig'de şampiyonluk oranları açıklandı!
        'Atatürk' gişeleri ikiye katladı
        'Atatürk' gişeleri ikiye katladı
        Jorge Jesus, FIFA'ya gidiyor
        Jorge Jesus, FIFA'ya gidiyor
        4 kişiyi öldürüp bir aileyi yok etmişti! Cezası belli oldu!
        4 kişiyi öldürüp bir aileyi yok etmişti! Cezası belli oldu!
        Dümeni kilitlenen yolcu teknesinde panik anları!
        Dümeni kilitlenen yolcu teknesinde panik anları!
        Bazada bulunan cesedin sırrı çözüldü!
        Bazada bulunan cesedin sırrı çözüldü!
        Bu hakemlerle nereye!
        Bu hakemlerle nereye!
        Emekli maaşı tarihleri değişti mi?
        Emekli maaşı tarihleri değişti mi?
        Ahmet Nur Çebi: Aday olmamaya karar verdim
        Ahmet Nur Çebi: Aday olmamaya karar verdim
        Sıvalar dökülünce ortaya çıktı
        Sıvalar dökülünce ortaya çıktı
        "Gelmesini çok istiyorum"
        "Gelmesini çok istiyorum"
        Mehmet Büyükekşi'den iddialara cevap!
        Mehmet Büyükekşi'den iddialara cevap!
        "Konut fiyatları yavaş yavaş düşecek"
        "Konut fiyatları yavaş yavaş düşecek"
        "Hikâyenin akıcılığı 'Aile'yi güzel bir yere getirdi"
        "Hikâyenin akıcılığı 'Aile'yi güzel bir yere getirdi"

        Benzer Haberler

        Birecik'teki kantin ve pansiyonlarda İsrail'e destek veren markalar boykot...
        Birecik'teki kantin ve pansiyonlarda İsrail'e destek veren markalar boykot...
        Şanlıurfa'da bir otomobilde 4 ruhsatsız tabanca ele geçirildi
        Şanlıurfa'da bir otomobilde 4 ruhsatsız tabanca ele geçirildi
        Şanlıurfa'da 3 kilogram skunk ele geçirildi
        Şanlıurfa'da 3 kilogram skunk ele geçirildi
        Şanlıurfa'da 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı
        Şanlıurfa'da 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı
        Şanlıurfa´da 'bungalov' dolandırıcılarına operasyon: 7 gözaltı
        Şanlıurfa´da 'bungalov' dolandırıcılarına operasyon: 7 gözaltı
        Şanlıurfa'da ev ve telefon çekilişi vaadiyle 72 kişiyi dolandıran 7 şüpheli...
        Şanlıurfa'da ev ve telefon çekilişi vaadiyle 72 kişiyi dolandıran 7 şüpheli...