Akçakale'de yol yapım çalışmaları sürüyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Akçakale ilçesinde kırsal mahallelerde yol yapım çalışmalarına devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, ilçenin kırsal mahallelerinde ulaşımın daha güvenli ve konforlu hale gelmesi için başlattığı çalışmalarda ilçenin grup yolları ve bağlantılarında alt temel, stabilize, menfez, asfalt çalışması yapıyor.

Altyapısı tamamlanan yollarda sathi kaplama asfalt çalışması yapan ekipler, ilçe geneli Büyükşehir Belediyesi sorumluluk alanındaki yollarda bakım, onarım, yenileme çalışmalarını da sürdürüyor.

Ekipler, ilçede Bakacak, Bilece, Akkeçi, Geçittepe, Mesudiye, Obalı, Aşağı Çinpolat güzergahların da sathi kaplama asfalt çalışmalarını tamamladı.