Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa'da "Milli Ağaçlandırma Günü"nde fidanlar toprakla buluşturuldu

        Milli Ağaçlandırma Günü programı kapsamında Şanlıurfa'nın Viranşehir ve Ceylanpınar ilçelerinde fidanlar toprakla buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2023 - 14:04 Güncelleme: 11.11.2023 - 14:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şanlıurfa'da "Milli Ağaçlandırma Günü"nde fidanlar toprakla buluşturuldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Milli Ağaçlandırma Günü programı kapsamında Şanlıurfa'nın Viranşehir ve Ceylanpınar ilçelerinde fidanlar toprakla buluştu.

        Viranşehir ilçesinde İpekyol İlkokulunda "Geleceğe Nefes" sloganıyla farklı türde fidanlar, Kaymakam Önder Koç, Belediye Başkanı Salih Ekici, öğrenciler ve katılımcılar tarafından toprağa dikildi.

        Belediye Başkanı Ekinci, ağaç dikmenin önemini belirterek, Viranşehir'de binlerce fidanı toprakla buluşturduklarını belirterek, "İnşallah bu projeyle ülkemizde ve ilçemizde yeşil alanlar daha da artacak. Bir fidanı toprakla buluşturmak, büyüyüp yeşermesini sağlamak kendimiz ve çocuklarımızın geleceği için yapmamız gereken en önemli görevlerden biridir. Bu kampanyaya destek olan tüm herkese teşekkür ediyorum." dedi.

        Programda öğretmen ve öğrencilerin taleplerini de dinleyen Kaymakam Koç ve Başkan Ekinci, daha sonra çekilen toplu hatıra fotoğrafının ardından okuldan ayrıldı.

        - Ceylanpınar

        Ceylanpınar ilçesinde Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında, Aşağı Taşlıdere Mahallesinde fidan dikim programı gerçekleştirildi.

        Belediye Başkanı Feyyaz Soylu ve öğrenciler, fidanları toprakla buluşturup can suyu verdi.

        Yaptığı açıklamada yeşil bir çevrenin önemine değinen Soylu, "Kıymetli çocuklar, ağaçlar da sizin gibi geleceğe uzanan bir umuttur. Sizler bunun kıymetini bizlerden daha iyi biliyorsunuz. Ağaçlar, insanlara hayat veren bir canlıdır. Allah'ın bize verdiği bir nimettir. Daha fazla ağaç dikelim, geleceğimizi koruyalım. Daha yeşil bir Türkiye, daha yeşil bir Ceylanpınar için geleceğe nefes olan herkese şükranlarımı sunuyorum. Yeşil şehirlerde huzurlu ve doğayı seven nesiller yetiştirebilmemiz dileğiyle, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günümüz kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Geceden sıraya girdiler!
        Geceden sıraya girdiler!
        Otomobilde yeniden kampanya dönemi!
        Otomobilde yeniden kampanya dönemi!
        Merak edilen soruyu uzmanı cevapladı! Bu kış sıcak mı soğuk mu olacak?
        Merak edilen soruyu uzmanı cevapladı! Bu kış sıcak mı soğuk mu olacak?
        İşte Okan Buruk'un 11'i
        İşte Okan Buruk'un 11'i
        Katil 17 yaşında! "Müziği kıs" cinayeti!
        Katil 17 yaşında! "Müziği kıs" cinayeti!
        Emekli doktor çorak araziyi ormana dönüştürdü
        Emekli doktor çorak araziyi ormana dönüştürdü
        Kızı sayesinde yeniden doğdu!
        Kızı sayesinde yeniden doğdu!
        Rıza Çalımbay:Keşke daha önce gelebilseydim
        Rıza Çalımbay:Keşke daha önce gelebilseydim
        Kullanmadan önce bir daha düşünün!
        Kullanmadan önce bir daha düşünün!
        Genç kız okula gidiyordu! Gözü kararmış kendisini tutamamış!
        Genç kız okula gidiyordu! Gözü kararmış kendisini tutamamış!
        "Ukrayna, barış anlaşmasını ABD’nin emriyle reddetti"
        "Ukrayna, barış anlaşmasını ABD’nin emriyle reddetti"
        Galericiye silahlı saldırı!
        Galericiye silahlı saldırı!
        İzlanda'da olağanüstü hal ilan edildi
        İzlanda'da olağanüstü hal ilan edildi
        Meteoroloji saat verdi harita ile uyardı! 5 bölgede sağanak!
        Meteoroloji saat verdi harita ile uyardı! 5 bölgede sağanak!
        Suça karışan göçmenlerin parmak izi silindi iddiası! 4'ü polis 15 gözaltı!
        Suça karışan göçmenlerin parmak izi silindi iddiası! 4'ü polis 15 gözaltı!
        İsrail mülteci kampları ve hastaneleri hedef aldı
        İsrail mülteci kampları ve hastaneleri hedef aldı
        Onuachu fırtınası!
        Onuachu fırtınası!
        KÇÖ için borçlanma hakkı
        KÇÖ için borçlanma hakkı
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro

        Benzer Haberler

        Şanlıurfa'da klozet hırsızlığı güvenlik kamerasınca kaydedildi
        Şanlıurfa'da klozet hırsızlığı güvenlik kamerasınca kaydedildi
        Harranlı çiftçi alternatif ürün olarak ektiği yer fıstığından iyi sonuç ald...
        Harranlı çiftçi alternatif ürün olarak ektiği yer fıstığından iyi sonuç ald...
        Şanlıurfa´da telefon dolandırıcılığı operasyonunda 18 tutuklama
        Şanlıurfa´da telefon dolandırıcılığı operasyonunda 18 tutuklama
        Şanlıurfa'da 9 kilo 350 gram skunk ele geçirildi
        Şanlıurfa'da 9 kilo 350 gram skunk ele geçirildi
        Şanlıurfa merkezli dolandırıcılık operasyonunda 7 zanlı tutuklandı
        Şanlıurfa merkezli dolandırıcılık operasyonunda 7 zanlı tutuklandı
        Şanlıurfalı ampute futbolcular, depremde ara verdikleri futbola dönmenin se...
        Şanlıurfalı ampute futbolcular, depremde ara verdikleri futbola dönmenin se...