Şanlıurfa'da "Milli Ağaçlandırma Günü"nde fidanlar toprakla buluşturuldu

Milli Ağaçlandırma Günü programı kapsamında Şanlıurfa'nın Viranşehir ve Ceylanpınar ilçelerinde fidanlar toprakla buluştu.

Viranşehir ilçesinde İpekyol İlkokulunda "Geleceğe Nefes" sloganıyla farklı türde fidanlar, Kaymakam Önder Koç, Belediye Başkanı Salih Ekici, öğrenciler ve katılımcılar tarafından toprağa dikildi.

Belediye Başkanı Ekinci, ağaç dikmenin önemini belirterek, Viranşehir'de binlerce fidanı toprakla buluşturduklarını belirterek, "İnşallah bu projeyle ülkemizde ve ilçemizde yeşil alanlar daha da artacak. Bir fidanı toprakla buluşturmak, büyüyüp yeşermesini sağlamak kendimiz ve çocuklarımızın geleceği için yapmamız gereken en önemli görevlerden biridir. Bu kampanyaya destek olan tüm herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Programda öğretmen ve öğrencilerin taleplerini de dinleyen Kaymakam Koç ve Başkan Ekinci, daha sonra çekilen toplu hatıra fotoğrafının ardından okuldan ayrıldı.

- Ceylanpınar

Ceylanpınar ilçesinde Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında, Aşağı Taşlıdere Mahallesinde fidan dikim programı gerçekleştirildi.

Belediye Başkanı Feyyaz Soylu ve öğrenciler, fidanları toprakla buluşturup can suyu verdi.

Yaptığı açıklamada yeşil bir çevrenin önemine değinen Soylu, "Kıymetli çocuklar, ağaçlar da sizin gibi geleceğe uzanan bir umuttur. Sizler bunun kıymetini bizlerden daha iyi biliyorsunuz. Ağaçlar, insanlara hayat veren bir canlıdır. Allah'ın bize verdiği bir nimettir. Daha fazla ağaç dikelim, geleceğimizi koruyalım. Daha yeşil bir Türkiye, daha yeşil bir Ceylanpınar için geleceğe nefes olan herkese şükranlarımı sunuyorum. Yeşil şehirlerde huzurlu ve doğayı seven nesiller yetiştirebilmemiz dileğiyle, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günümüz kutlu olsun." ifadelerini kullandı.