Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa'da silahlı kavgada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2023 - 21:07 Güncelleme: 12.11.2023 - 21:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şanlıurfa'da silahlı kavgada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

        Mürşitpınar Caddesi'nde aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Olayda silahla yaralanan İsmail Yağmur, hayatını kaybetti.

        Yaralanan 5 kişi ise sağlık ekiplerince Suruç Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Polis ekipleri, kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İstanbul’da dehşet! 4 ölü 1 yaralı
        İstanbul’da dehşet! 4 ölü 1 yaralı
        Duraklama dönemi!
        Duraklama dönemi!
        "Sonbahar kışa dönüyor"
        "Sonbahar kışa dönüyor"
        Maganda damat arkadaşını vurdu!
        Maganda damat arkadaşını vurdu!
        3 puan Muleka'dan!
        3 puan Muleka'dan!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yargıtay ve AYM açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yargıtay ve AYM açıklaması
        Arda Güler'in sakatlığı kriz çıkardı!
        Arda Güler'in sakatlığı kriz çıkardı!
        Kimlik nakli!
        Kimlik nakli!
        "İsrail savaş suçu işliyor"
        "İsrail savaş suçu işliyor"
        Saldırılar şiddetlenerek sürüyor, hastanelerde ağır hasar var!
        Saldırılar şiddetlenerek sürüyor, hastanelerde ağır hasar var!
        NASA görüntüsü ortaya çıkardı! Arin de kuruyor!
        NASA görüntüsü ortaya çıkardı! Arin de kuruyor!
        Japonya'da volkanik hareketler sonrasında yeni bir ada doğdu
        Japonya'da volkanik hareketler sonrasında yeni bir ada doğdu
        "1990'larda her şey daha samimiydi"
        "1990'larda her şey daha samimiydi"
        Yeni hafta sağanak ile başlayacak!
        Yeni hafta sağanak ile başlayacak!
        Günde 170 bin kez 'Parladı'
        Günde 170 bin kez 'Parladı'
        Ünlü fotoğrafçıyı öldüren İranlı kadını mail adresi yakalattı!
        Ünlü fotoğrafçıyı öldüren İranlı kadını mail adresi yakalattı!
        O pozisyonlar penaltı mı?
        O pozisyonlar penaltı mı?
        Hikayede varlar, vergide yoklar
        Hikayede varlar, vergide yoklar
        Ortadoğu ve Filistin uzmanı Evangelos Venetis: Hamas’ın yaptığı bir yanıt vermekti, İsrail ise soykırım suçu işliyor
        Ortadoğu ve Filistin uzmanı Evangelos Venetis: Hamas’ın yaptığı bir yanıt vermekti, İsrail ise soykırım suçu işliyor
        Dikeyin dairesi
        Dikeyin dairesi

        Benzer Haberler

        Şanlıurfa'da 21 kilo 750 gram skunk ele geçirildi
        Şanlıurfa'da 21 kilo 750 gram skunk ele geçirildi
        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı gözaltına alındı
        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı gözaltına alındı
        Depremde hayatını kaybeden sporcular anısına Antalya'dan Şanlıurfa'ya pedal...
        Depremde hayatını kaybeden sporcular anısına Antalya'dan Şanlıurfa'ya pedal...
        Şanlıurfaspor - Ümraniyespor: 0-1
        Şanlıurfaspor - Ümraniyespor: 0-1
        Şanlıurfaspor-Ümraniyespor maçının ardından
        Şanlıurfaspor-Ümraniyespor maçının ardından
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Futbol: Trendyol 1. Lig