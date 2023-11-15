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        Şanlıurfa'da hamile eşini av tüfeğiyle vurarak öldüren koca tutuklandı

        Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde tartıştığı hamile eşini av tüfeğiyle vurarak öldüren koca tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2023 - 14:41 Güncelleme: 15.11.2023 - 14:41
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        Şanlıurfa'da hamile eşini av tüfeğiyle vurarak öldüren koca tutuklandı
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        Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde tartıştığı hamile eşini av tüfeğiyle vurarak öldüren koca tutuklandı.

        Kırsal Çömlekçi Mahallesi'nde tartıştığı karısı F.U'yu av tüfeğiyle ateş ederek öldüren A.U'nun jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen A.U. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Akçakale ilçesinde A.U. (23) ile karısı F.U. (24) arasında dün tartışma çıkmıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine A.U, 5 aylık hamile olduğu öğrenilen eşi F.U'yu av tüfeğiyle ateş ederek öldürmüş, jandarma ekiplerince gözaltına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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