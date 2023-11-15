Şanlıurfa'da hamile eşini av tüfeğiyle vurarak öldüren koca tutuklandı

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde tartıştığı hamile eşini av tüfeğiyle vurarak öldüren koca tutuklandı.

Kırsal Çömlekçi Mahallesi'nde tartıştığı karısı F.U'yu av tüfeğiyle ateş ederek öldüren A.U'nun jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen A.U. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Akçakale ilçesinde A.U. (23) ile karısı F.U. (24) arasında dün tartışma çıkmıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine A.U, 5 aylık hamile olduğu öğrenilen eşi F.U'yu av tüfeğiyle ateş ederek öldürmüş, jandarma ekiplerince gözaltına alınmıştı.