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        Şanlıurfa'da 18 hükümlü ile 26 aranan şüpheli yakalandı

        Şanlıurfa'da çeşitli suçlardan aranan 26 şüpheli ile 18 hükümlü, ekiplerce düzenlenen operasyonla yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2023 - 11:12 Güncelleme: 02.12.2023 - 11:12
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        Şanlıurfa'da 18 hükümlü ile 26 aranan şüpheli yakalandı
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        Şanlıurfa'da çeşitli suçlardan aranan 26 şüpheli ile 18 hükümlü, ekiplerce düzenlenen operasyonla yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlüler ile çeşitli suçlardan aranan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

        Ekiplerce belirlenen 61 adrese 142 personelin katılımıyla düzenlenen eş zamanlı operasyonda, çeşitli suçlardan aranan 26 şüpheli ile 18 hükümlü yakalandı.

        Adreslerde yapılan aramalarda, 1 kalaşnikof silah, 25 mermi ve 1 şarjör ele geçirildi.

        Hükümlüler yapılan işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi, aranan şüpheliler ise işlemleri için emniyete götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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